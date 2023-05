Colombia-Kenya: vicepresidente Marquez propone voli diretti e flessibilizzazione visti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista a radio “Caracol" prima della partenza, Marquez ha risposto a chi ha criticato i costi e la necessità del viaggio: “Molti sono rimasti a una visione dell'Africa del XVI secolo. L'Africa oggi non è così. L'Africa è cambiata", ha dichiarato. In agenda incontri con il vicepresidente del Sudafrica e i presidenti di Kenya ed Etiopia, oltre a un incontro con l’Agenzi di sviluppo dell’Unione africana. Tra gli obiettivi del governo del presidente colombiano Gustavo Petro c'è la costruzione di nuove alleanze commerciali con l'Asia e l’Africa. Secondo il Dipartimento nazionale di statistica (Dane) durante il 2022, le vendite della Colombia in questo continente sono state pari a 1,3 miliardi di dollari, con un aumento del 158 per cento rispetto al 2021. (Res)