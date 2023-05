Imprese: al via la partnership tra Sace e StartupItalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- StartupItalia Open Summit, dal 2015 il più grande evento italiano dedicato all’innovazione che ogni anno fa tappa in diverse città d’Italia per raccontare l’evoluzione dell’intera filiera, sbarca per la prima volta a Roma insieme a Sace. Il Gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà, infatti, main sponsor con l’Università Luiss Guido Carli del Sios23 Summer: Insieme, che vedrà protagonisti tutti gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, dalle startup alle Pmi innovative, dalle istituzioni al mondo della formazione. “Da sempre Sios costituisce il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono partecipare in prima persona alla crescita del nostro Paese. Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta con un nostro evento nella Capitale e doppiamente felici di farlo accompagnati da Sace, sponsor principale con il quale abbiamo il piacere di collaborare per la prima volta, per dare ancora più voce ai protagonisti dell’innovazione in Italia. Con Sace, da sempre punto di riferimento per la crescita delle imprese in Italia e nel mondo, l’appello a imprenditori, startup e Pmi nel creare innovazione si fa sempre più forte” afferma Dario Scacchetti, Ceo di StartupItalia. L'evento si terrà il 27 giugno e si svilupperà attorno ai quattro filoni tematici della sostenibilità, delle persone, dell’innovazione e delle Pmi, raccontando l’evoluzione di startup e imprese nel nostro Paese non solo a livello finanziario, ma come frutto delle connessioni con un territorio da preservare e salvaguardare. Si susseguiranno panel e interventi di realtà impegnate in processi improntati alla sostenibilità ambientale e sociale, che ricadono sia nella sfera della salvaguardia e della riqualificazione ecologica sia nella cosiddetta “people care”, ovvero l’attenzione al capitale umano per costruire insieme nuovi prodotti seguendo nuovi modelli e per unire gli sforzi di grandi e piccoli al fine di progettare insieme il futuro. L’obiettivo è abbattere le barriere che a volte ancora dividono distretti, industrie, campanili e promuovere una filosofia improntata al dialogo e alla connessione autentica, grazie all’impegno di tutti gli attori delle diverse filiere. (segue) (Com)