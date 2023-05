Imprese: al via la partnership tra Sace e StartupItalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo felici di partecipare alla prossima edizione del Sios, l’appuntamento più importante per il mondo delle startup e delle Pmi innovative, una platea di oltre 15.000 imprese che come Sace vogliamo supportare nella crescita in Italia e nel mondo”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di Sace. “E’ nostra intenzione ascoltare le reali esigenze di una comunità che sta scrivendo il futuro del nostro Paese e, in linea con i valori e gli obiettivi del nostro Piano Industriale Insieme 2025, costruire insieme alle Pmi dei percorsi dedicati di formazione e accompagnamento”. “Fare Open Innovation per un Ateneo significa aprirsi integralmente, ascoltare, proporre e mettere a sistema idee, spunti, visioni, realtà e persone che possono arricchire la nostra missione formativa di formare i ceti dirigenti del futuro. È esattamente con questo spirito che Luiss è lieta di ospitare la prima edizione romana del Sios, una occasione per integrare e valorizzare le componenti dell’ecosistema della nostra Università che studiano, ricercano, producono e diffondono innovazione ogni giorno con un approccio interdisciplinare, internazionale e inclusivo” ha aggiunto Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss Guido Carli. Il focus di Sios23 Summer: Insieme, in linea con gli obiettivi di Sace, sarà orientato, nel concreto, alle opportunità di collaborazione costruttiva tra i diversi attori dell'ecosistema innovazione, quali startup, Pmi, grandi aziende e istituzioni, e agli esempi virtuosi delle realtà che già operano in contesti di collaborazione o sui mercati internazionali. Il teatro dell’evento, l’Università Luiss Guido Carli, restituirà a StartupItalia e Sace un pubblico di studenti, nonché di futuri imprenditori, innovatori e startup, per trarre informazioni, spunti e riflessioni essenziali per tracciare la giusta direzione e dare vita a un ecosistema sempre più rispondente a logiche di business e di sostenibilità sociale. (Com)