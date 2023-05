Cina-Ungheria: ministro Esteri Qin riceve Szijjarto, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a considerare le relazioni con l'Ungheria da una prospettiva strategica a lungo termine, ed è disposta a rafforzare gli scambi al vertice con Budapest. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di un colloquio tenuto oggi a Pechino con l'omologo ungherese, Peter Szijjarto. "Negli ultimi anni, con la guida congiunta del presidente Xi Jinping e del primo ministro Viktor Orban, il rapporto tra i due Paesi è entrato nel periodo migliore della sua storia. La Cina vuole continuare a pianificare le relazioni bilaterali da una prospettiva strategica a lungo termine, mantenere scambi al vertice con l'Ungheria, approfondire la fiducia strategica ed espandere la cooperazione amichevole e reciprocamente vantaggiosa. Pechino è inoltre disposta a rafforzare gli scambi interpersonali e culturali, sostenere fermamente Budapest nei suoi interessi fondamentali e nei suoi principali timori, nonché a cooperare per rispondere congiuntamente a vari rischi e sfide", ha detto Qin. Il titolare della diplomazia cinese si è anche espresso sullo stato delle relazioni bilaterali Cina-Unione europea, auspicando che Bruxelles possa adottare una "visione corretta e oggettiva" della prima potenza asiatica. Szijjarto si è recato in Cina per partecipare alla terza edizione della China-Central and Eastern European Countries Expo (Ceec), in calendario a Ningbo, nella provincia orientale del Zhejiang, dal 16 al 20 maggio prossimi. (Cip)