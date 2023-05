Riforme: Renzi, iniziamo abolendo il Cnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si discute di riforme costituzionali. Ma la cosa più bella è pensare che se ne discute anche al Cnel in un importante dibattito organizzato dal presidente dello stesso Cnel, Renato Brunetta, il prossimo mercoledì. Io, invece, sarei per iniziare le riforme costituzionali non discutendo al Cnel, ma abolendo il Cnel". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi.(Rin)