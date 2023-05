Ue: Bce, picco degli effetti del rialzo dei tassi nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti del rialzo dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) raggiungeranno il picco nel 2024, con l'impatto sull'inflazione nell'Eurozona che dovrebbe verificarsi “per la maggior parte” dal 2023 al 2025. È quanto comunicato dalla stessa Bce, secondo cui è probabile che la stretta monetaria abbia ridotto il livello generale dei prezzi nell'area dell'euro di mezzo punto percentuale nel 2022. Tra l'anno in corso e il 2025, il declino dovrebbe essere del 2 per cento. Intanto, la politica monetaria restrittiva sta frenando più rapidamente la crescita dell'Eurozona, con due punti percentuali in meno di Pil dal 2022 al 2023. Tuttavia, come sottolinea la Bce, i calcoli sono soggetti a notevole incertezza. (Geb)