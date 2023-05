Ghana: ex presidente Mahama vince le primarie del principale partito di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente ghanese John Mahama correrà come candidato del principale partito di opposizione del Ghana, il Congresso democratico nazionale, alle elezioni presidenziali del 2024. E' questo il risultato delle primarie di partito tenute sabato, che Mahama ha vinto con il 98,9 per cento dei voti, battendo in modo schiacciante il suo principale avversario, l'ex sindaco di Kumasi Kojo Bonsu. Il terzo candidato, Kwabena Dufour, si era ritirato dalle primarie dopo aver denunciato delle irregolarità. In un post pubblicato su Facebook dopo il riconoscimento della vittoria, Mahama ha invitato i membri del partito all'unità. E' questa la terza volta in cui l'ex presidente correrà come candidato alla guida del Paese dopo aver perso il potere nel 2016 contro il presidente uscente Nana Akufo-Addo, che terminerà il secondo mandato l'anno prossimo. Politico esperto, Mahama è stato sia vicepresidente (dal 2009 al 2012) che presidente (dal 2012 al 2017) in seguito alla morte del predecessore, John Evans Atta Mills.(Res)