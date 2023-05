Imprese: joint venture tra Rheinmetall e Ukroboronpom per mezzi corazzati in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha fondato con Ukroboronpom, società statale dell'Ucraina attiva nel settore degli armamenti, una joint venture per la riparazione e produzione di mezzi corazzati nel Paese aggredito dalla Russia. La nuova azienda sarà operativa alla metà di luglio. Come riferisce il sito web “Finanzen.net”, in una prima fase, l'alleanza tra Rhienmetall e Ukroboronpom si occuperà della riparazione dei mezzi corazzati forniti dalla Germania all'ex repubblica sovietica. In seguito, la joint venture produrrà questi veicoli, tra cui carri armati. Il direttore generale di Ukroboronprom, Yuriy Husyev, ha dichiarato che, con Rheinmetall al suo fianco, la società potrà “ottenere ancora di più” per l'Ucraina. Nell'alleanza con il gruppo ucraino, il conglomerato tedesco detiene il 51 per cento. (Geb)