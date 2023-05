© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno oggi gli ultimi voli dei MiG-21 LanceR in Romania. Per l’occasione il ministero della Difesa di Bucarest organizzerà una cerimonia. Il velivolo MiG-21 LanceR sarà dismesso in base alla decisione del Consiglio supremo di difesa nazionale del 18 maggio 2022.(Rob)