Roma: Corbucci (Pd), bene ordinanza contro malamovida in quartieri a rischio

22 luglio 2021

- Il provvedimento che dispone la chiusura alle 22 per i negozietti di vicinato in più quartieri di Roma "è un'ordinanza importante". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Roma Capitale, statuto e innovazione tecnologica, Riccardo Corbucci del Pd. "Venerdì scorso il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza importante che impone la chiusura anticipata dei minimarket nelle giornate del venerdì, del sabato e della domenica a partire dalle 22 della sera fino alle 5 del mattino del giorno successivo, con l'obiettivo di arginare il fenomeno della malamovida anche in vista del periodo estivo", spiega Corbucci. "L'ordinanza è entrata in vigore sabato e sarà valida fino al 15 ottobre. Sulla base di una mappatura delle aree a rischio e dando seguito agli atti politici approvati in questi mesi dall'Assemblea capitolina e da alcuni municipi, l'ordinanza è stata estesa non solo a tutto il centro storico, ma anche nell'intero territorio dei Municipi II, III, V, VI e IX", aggiunge. (segue) (Com)