Napoli: al via gli ultimi lavori per rendere fruibile la strada perimetrale di Scampia

- Al via le ultime lavorazioni per rendere fruibile la strada perimetrale di Scampia a Napoli. La divisione fra le due carreggiate rimane con guardrail in acciaio, che - oltre avere le normali bullonature - presentano anche saldature aggiuntive per evitare possibili furti. Ai due bordi delle carreggiate si stanno predisponendo new jersey, a partire da questa mattina. La prima colonna di Tir è arrivata alle 9, scortata dalla polizia stradale, e la messa in opera con anche segnaletica aggiuntiva si prolungherà per alcuni giorni. Si punta a riaprire la strada entro la fine della settimana. Si tratta complessivamente, fra le due carreggiate, di circa 2 km di new jersey in parti da 6 metri e peso 600 Kg/m, che verranno trasportati da 40 mezzi speciali fra oggi e domani. Per un totale di circa 1.200 tonnellate di materiale. Un'operazione rilevante e complessa coordinata dall'assessore alla viabilità ed Infrastrutture del comune di Napoli Edoardo Cosenza, mediante il Servizio Strade. "Un passo fondamentale per risolvere un problema infrastrutturale che sta creando disagi alla viabilità", il commento del sindaco Gaetano Manfredi. (Ren)