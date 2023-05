Moldova: presidente Parlamento annuncia ritiro dall'Assemblea interparlamentare della Csi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova intende ritirarsi dall'accordo relativo all'Assemblea interparlamentare della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) di cui fa parte. Lo ha annunciato oggi il presidente del Parlamento moldavo, Igor Grosu, durante una conferenza stampa. Grosu ha sottolineato che, dopo 30 anni, “è diventato chiaro” che l'inclusione della Moldova nelle strutture della Csi non ha aiutato a risolvere il conflitto transnistriano, non ha portato al ritiro delle truppe russe dalla Transnistria, non ha protetto il Paese “da embarghi economici e da ricatti energetici”.(Rob)