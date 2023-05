© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sperimenterà nel il 2024 un calo del Prodotto interno lordo (Pil) dello 0,9 per cento. E' quanto risulta dalle previsioni della Commissione europea sull'andamento dell'economia internazionale. La commissione ha così migliorato le stime per il Pil russo rispetto al calo del 3,2 per cento precedentemente previsto. Nel 2024, si aspetta che in Russia il Pil crescerà del'1,3 per cento. (Rum)