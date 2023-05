© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Spagna nel 2023 registrerà un leggero calo al 12,7 per cento rispetto al 12,9 per cento del 2022 con un'ulteriore riduzione al 12,4 per cento nel 2024. È quanto emerge dalle previsioni economiche di primavere della Commissione europea pubblicate oggi. (Spm)