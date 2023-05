Lavoro: Cgil Roma, sommerso per 420 mila nel Lazio, a nero uno su quattro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I settori più colpiti sono: lavoro domestico (52 per cento), agricoltura (24 per cento), cultura e sport (23 per cento). "Serve un importante potenziamento sulla prevenzione e sui controlli, a partire dagli organici, perché in diversi settori il lavoro sommerso è legato a forme più gravi di sfruttamento come il caporalato e la tratta della persone - sottolinea il segretario della Cgil di Roma e Lazio -. Anche il sistema delle imprese e le istituzioni devono fare la loro parte. Le lavoratrici e i lavoratori vengono danneggiati in primis dal lavoro sommerso ma a essere colpite sono anche le imprese sane, che devono fare i conti con una forma di concorrenza sleale, con il risultato di avere un tessuto economico nella Capitale e nel Lazio più fragile e povero". (Rer)