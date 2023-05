© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia si attesterà al 6,4 per cento nel 2023. E' quanto afferma la Commissione europea nelle previsioni sull'andamento dell'economia internazionale. Si aggiunge che nel 2024 il tasso dell'inflazione russa crescerà al 4,6 per cento. Inoltre, si prevede che il tasso di disoccupazione nel Paese arriverà al 3,7 per cento nel 2023 e de 4 per cento nel 2024.(Rum)