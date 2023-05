Italia: Commissione Ue, deficit diminuirà al 4,5 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni della Commissione Ue, nel 2022 il deficit è sceso all'8 per cento del Pil, dal 9 per cento del 2021, e dovrebbe continuare a diminuire al 4,5 per cento nel corso dell'anno, così come il rapporto debito/Pil, previsto in calo dal 144,4 per cento del 2022 al 140,3 per cento entro il 2024. Per l'Italia, il tasso d'inflazione dovrebbe attestarsi nel 2023 al 6,1 per cento, in gran parte dovuto al calo dei prezzi dell'energia, per poi scendere ulteriormente al 2,9 per cento nel 2024. (Beb)