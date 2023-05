Maltempo: Coldiretti, sei eventi estremi al giorno, è allarme frane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brusco cambiamento climatico colpisce l’Italia, dopo che il primo quadrimestre del 2023 aveva fatto segnare il 15 per cento di precipitazioni in meno (ma con punte di oltre il 40 per cento in meno al Nord), rispetto alla media storica secondo Isac Cnr. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati Ispra in riferimento all’ultima perturbazione che sta investendo l’Italia, con una media di oltre sei eventi estremi al giorno tra nubifragi, grandinate e tempeste di vento nel mese di maggio secondo elaborazioni sui dati Eswd. Un’ondata di maltempo che – sottolinea la Coldiretti – ha colpito a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola le città e le campagne con danni alle coltivazioni, dalla frutta alla verdura, ma anche bietole, girasole, orzo e grano fino agli ulivi e le vigne ma ha provocato anche frane e alluvioni in un Paese come l’Italia dove oltre nove comuni su 10 (93,9 per cento) hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico secondo l’Ispra. (segue) (Rin)