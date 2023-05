Sardegna: Confartigianato, imprese sarde reagiscono a crisi energetica con aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi energetica ha impattato duramente sulle imprese sarde, soprattutto su quelle di piccole e medie dimensioni, 95mila in tutta l’Isola, con una escalation dei prezzi dell'elettricità e del gas che ha provocato una impennata dei costi per le micro e piccole imprese di oltre 900milioni di euro nel 2022, determinando un aumento del +147,1 per cento rispetto al 2021. Ma le piccole e medie realtà hanno adottato 6 soluzioni per continuare essere presenti sul mercato e a lavorare: aumento dei prezzi, riduzione margini di profitto, autoproduzione di elettricità, efficientamento impianti, rinegoziazione dei contratti e, purtroppo, anche la riduzione e la sospensione dell’attività. E’ questo ciò che emerge dall’analisi effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla propensione delle imprese sarde a reagire a questi fattori contrari. L’analisi ha anche dimostrato come le piccole realtà abbiano una buona propensione ad investire unita a una forte richiesta di lavoro stabile e qualificato. Sono questi i due fattori principali che hanno consentito al comparto affrontare le difficoltà e mantenere un sentiero di crescita nel primo semestre del 2023. Tra le soluzioni per far fronte ai rincari dell’energia la reazione più frequente è stata quella dell’aumento dei prezzi di vendita, nel 57,7 per cento tra le piccole imprese e nel 65,4 per cento tra le medie. La riduzione dei margini di profitto è stata attuata nel 47,3 per cento dei casi tra le piccole e nel 50,5 per cento tra le medie. L’autoproduzione di energia è stata attuata nel 17,1 per cento delle piccole e nel 23,9 per cento delle medie. Ha provveduto a efficientare l’impianto il 13,2 per cento delle piccole e il 18,5 per cento delle medie. Ha rinegoziato il contratto o cambiato fornitore il 22,2 per cento delle piccole e il 28,8 per cento delle medie. Solo il 6,3 per cento delle piccole e l’8,8 per cento delle medie ha dovuto sospendere o ridurre l’attività. (segue) (Rsc)