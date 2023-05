Algeria: presidente Tebboune annuncia riforma dell’istruzione superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha annunciato una completa revisione dello status degli insegnanti che lavorano nel sistema dell’istruzione superiore. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza. Il provvedimento fa seguito all'approvazione delle proposte del ministero dell'Istruzione superiore e della Ricerca scientifica finalizzate all'assunzione di titolari di laurea magistrale e dottorato per incarichi universitari, spiega il comunicato. Nell'ambito del suo impegno per i docenti universitari, Tebboune ha anche invitato a rivedere gli stipendi dei docenti e dei ricercatori universitari. Il presidente ha inoltre ribadito le necessità di “presentare le proposte quanto prima”, dal momento che “questa categoria di lavoratori è estremamente importante per il Paese in diversi settori”. Tebboune ha inoltre chiesto di raddoppiare gli sforzi per attirare più studenti verso le materie scientifiche e ha sottolineando l’importanza di adottare “una visione proattiva basata sull’approccio della nuova Algeria, che mira ad abbandonare i metodi classici dell'istruzione superiore a favore della diversificazione delle specialità secondo le tendenze globali”.(Ala)