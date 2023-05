© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni amministrative in Piemonte alle ore 23 di ieri si è fermata al 44,97 per cento. Un dato in netto calo rispetto alla scorsa tornata quando avevano partecipato il 58,40 per cento dei cittadini. Nella giornata di oggi si potrà votare fino alle 15. (Rpi)