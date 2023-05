Roma: Unione inquilini, si nega diritto alla residenza agli abitanti di viale Ciamarra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deroga all'articolo 5 del decreto Lupi per il riconoscimento della residenza, voluta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e indicata in una direttiva "viene negata agli inquilini di viale Ciamarra 329 per un mero cavillo che da mesi, con uno scaricabarile tra Municipi, non trova soluzione". Lo dichiarano in una nota la segretaria romana e il legale dell'Unione inquilini, Silvia Paoluzzi e Giuseppe Libutti. "Nonostante i tavoli con l'assessora alle politiche sociali del Municipio VII, Adriana Rosasco, finiti con l'impegno di risolvere la questione con protocollo da far stilare dall'assessore capitolino Andrea Catarci, a distanza di mesi le famiglie, invalidi, anziani e minori si vedono negare il diritto alla residenza - proseguono -. Nello stabile vivono 32 nuclei familiari che fino al 2014,anno dell'entrata del decreto Lupi hanno potuto prendere la residenza nel Municipio VII e essere seguiti dallo stesso per i servizi sociali". (segue) (Com)