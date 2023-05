Roma: Unione inquilini, si nega diritto alla residenza agli abitanti di viale Ciamarra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'incendio dello scorso dicembre - aggiungono Paoluzzi e Libutti - però il presidente Francesco Laddaga si è reso conto che lo stabile fa parte del Municipio VI e ha pensato di cogliere subito l'occasione per scaricare le famiglie a chi di dovere. Una situazione che chiediamo venga subito sciolta. Ci aspettiamo una maggiore responsabilità da questa amministrazione che, dopo aver spaccato le famiglie in due Municipi in virtù del rispetto delle regole, pensa di girarsi dall'altra parte e di ripetere sempre la stessa storia, quello di negare i diritti a chi è senza voce". (Com)