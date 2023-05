Turchia: lira in calo dopo l’annuncio dei risultati delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta nazionale della Turchia, la lira, ha raggiunto il livello più basso degli ultimi due mesi, oggi, all’indomani delle elezioni presidenziali e legislative svoltesi nel Paese. In particolare, il tasso di cambio rispetto al dollaro ha raggiunto 19,65 lire nelle prime ore di stamani. Uno degli ultimi minimi storici, pari a 19,80 lire per dollaro, era stato toccato a marzo, a seguito del violento sisma che ha colpito il sud del Paese il 6 febbraio scorso. Parallelamente, le obbligazioni sovrane denominate in dollari emesse dalla Turchia sono diminuite drasticamente di oltre 5 centesimi, mentre lo spread del credit default swap turco a cinque anni è balzato di 105 punti base (pb) a 597 pb, secondo S&P Global Market Intelligence, registrando il tasso più alto da novembre 2022.(Tua)