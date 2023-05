Scuola: Valditara, copertura assicurativa da dieci milioni per studenti e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo previsto per gli studenti un’assicurazione per qualsiasi tipo di incidente che ammonta a dieci milioni di euro per il 2023”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della quarta puntata della video-rubrica “Il ministro risponde”. “Le misure che andiamo ad adottare – ha proseguito – vanno nella direzione di rendere assolutamente sicuri questi percorsi ma allo stesso tempo efficaci. Il primo di maggio abbiamo esteso la copertura assicurativa a tutto il personale della scuola e a tutti i ragazzi”. “Si tratta – ha sottolineato – di una copertura assicurativa per qualsiasi tipo di incidente anche durante il periodo in cui gli studenti vanno al lavoro durante la formazione scuola-lavoro. Così si sana una odiosa discriminazione nei confronti dei lavoratori della scuola rispetto agli altri pubblici dipendenti e si evita alle famiglie di pagare privatamente al contrario di come si era costretti a fare prima”. (Rin)