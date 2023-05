Ue: via libera definitivo a Luigi Di Maio come inviato per il Golfo persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell’Unione europea, in una riunione dei ministri dello Sport, ha dato il via libera definitivo oggi alla nomina di Luigi Di Maio, ex ministro degli Esteri dell'Italia, come inviato dell’Ue per il Golfo persico, su proposta dell’Alto rappresentante per la politica estera e di difesa, Josep Borrell. Il punto è passato senza discussione, dal momento che si trattava di una semplice prassi nella prima riunione utile del Consiglio, avvenuta appunto oggi. Secondo quanto si apprende, Di Maio entrerà in carica come inviato Ue nel Golfo dal primo giugno. (Res)