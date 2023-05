Germania-Italia, incontro tra ministri Difesa oggi a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Germania e Italia, Boris Pistorius e Guido Crosetto, si incontreranno oggi a Berlino. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco. Il dicastero aggiunge che Pistorius e Crosetto discuteranno degli aiuti militari per l’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Ulteriori temi che verranno affrontati durante i colloqui comprendono la preparazione del prossimo vertice della Nato, il rafforzamento della capacità di azione dell’Ue, la cooperazione tra Germania e Italia nel settore degli armamenti e l’impegno futuro nel Sahel. Crosetto verrà ricevuto con gli onori militari e, insieme a Pistorius deporrà una corona al monumento ai caduti delle Forze armate tedesche (Bundeswehr). Come evidenziato dal ministero della Difesa tedesco, l'Italia è “uno dei partner europei più stretti e rilevanti” della Germania. La cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi è “profondamente intrecciata e ampia”, per esempio nell'addestramento. nelle esercitazioni, nelle operazioni, nei caccia multiruolo Eurofighter e F-35 o nell'Eurodrone. (Geb)