Sardegna: centro intermodale Sassari, ok a progetti parcheggio e riconversione ex centrale elettrica

- Prosegue il lungo e complesso iter che porterà alla nascita del nuovo centro intermodale di Sassari, come progettato dall'amministrazione guidata dal sindaco Nanni Campus. La Giunta del capoluogo turritano ha approvato i due progetti di fattibilità tecnico-economica per la costruzione del parcheggio di via XXV Aprile e per il restauro e riconversione funzionale del fabbricato “ex centrale elettrica”. Si tratta di un passaggio fondamentale: è il primo livello di progettazione dei lavori pubblici, un momento che segna anche il rispetto del cronoprogramma previsto dall’Amministrazione e che prevede l’apertura del cantiere nel 2024. "Con l’approvazione in Giunta dei due progetti entriamo nella fase operativa di queste opere che rappresentano due pilastri di quello che ho definito il piano Marshall per il rilancio del centro storico, insieme al progetto Pinqua – ha spiegato il sindaco Nanni Campus -.Quest’ultimo, lo ricordo, prevede il recupero dell’ex hotel Turritania, dove saranno creati, oltre ad appartamenti di housing sociale, anche spazi pubblici di condivisione e socializzazione, e di 8 edifici in stato di degrado, oltre alla riqualificazione di piazza sant’Antonio e dello slargo su cui si affacciano la scuola di san Donato e l’immobile di via Fontana 14. A ciò si aggiunge la realizzazione già in atto di un nuovo mercato civico e degli interventi finanziati e programmati per via Torre Tonda e per il quartiere di san Donato". Per quanto riguarda l’area di via XXV Aprile, le opere consisteranno nella realizzazione di un vasto parcheggio con accesso da via XXV Aprile e di una piazza attrezzata sovrastante in continuità con corso Vico, il tutto per un importo di 6.700.000 euro. Grazie al passaggio avvenuto oggi in Giunta si procederà ora con l’affidamento dell’incarico allo stesso raggruppamento per il completamento della progettazione, definitiva ed esecutiva. (segue) (Rsc)