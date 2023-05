Sardegna: centro intermodale Sassari, ok a progetti parcheggio e riconversione ex centrale elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto proseguono anche le operazioni di monitoraggio ambientale dell’area, così come richiesto da Arpas. Pertanto successivamente alla conclusione delle attività progettuali, con le indicazioni derivanti dal monitoraggio ambientale, si procederà all’appalto dei lavori. Il secondo, per 4.800.000 di euro, prevede il recupero e la ristrutturazione del fabbricato dell’ex centrale elettrica che diventerà un centro servizi e un’area attrezzata per accogliere attività sociali e culturali. Poiché si tratta di un intervento di ristrutturazione e restauro, appena ottenute le autorizzazioni da parte degli enti preposti, l’opera sarà immediatamente appaltata.Per velocizzare quanto possibile l’iter burocratico, nel marzo 2021 l’Amministrazione aveva diviso il complesso progetto del centro intermodale in quattro differenti interventi, come proposto da uno studio presentato dall’incaricato ingegnere Paolo Ticca. Oltre ai due per i quali sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica, è prevista la costruzione della stazione degli autobus per 7.900.000 di euro, che sarà realizzata nell’area acquistata dalle Ferrovie dello Stato su viale san Paolo che sarà collegata sia all’interno della stazione dei treni sia con la piazza della stazione; inoltre è in programma la realizzazione di cinque rotatorie cinque nuove rotatorie: tra corso Margherita di Savoia, via delle Conce e corso Vico, tra via Pdre Zirano, piazza Santa Maria e via XXV aprile, tra via Predda NIedda e via San Paolo, tra via San Paolo e via Madonna della Mercede e tra corso Vittorio Emanuele e piazza Sant'Antonio, oltre alla riqualificazione via XXV Aprile, di piazza sant’Antonio e dell’area di Porta Utzeri, per 7.800.000 di euro. Gli altri due interventi sono in fase di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica. (Rsc)