Ucraina: inviato speciale della Cina inizia da Kiev missione diplomatica in Europa

- L’inviato speciale del governo cinese per gli Affari euroasiatici, l’ambasciatore Li Hui, inizia oggi un viaggio che lo porterà in Ucraina, Polonia, Francia, Germania e Russia. Il ministero degli Esteri di Pechino, annunciando la missione, ha spiegato che "la visita di rappresentanti cinesi in Paesi rilevanti è un'altra manifestazione dell’impegno della Cina per facilitare il dialogo e dimostra pienamente che la Cina è fermamente dalla parte della pace”. L’invio dell’ambasciatore è stato comunicato dal presidente cinese, Xi Jinping, nel suo colloquio del 26 aprile con l’omologo ucraino, Volodymir Zelensky. Come anticipato da Xi in quell’occasione, Li avrà il compito di promuovere il dialogo tra le parti coinvolte e favorire “stabilità e sicurezza durature” in Europa. Benché la Cina “non abbia iniziato né sia parte in causa nella guerra”, in qualità di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di “grande Paese responsabile” continuerà infatti a promuovere i negoziati, ritenuti “l’unica via praticabile” per porre fine alle ostilità e raggiungere un cessate il fuoco al più presto. (segue) (Cip)