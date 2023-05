Ucraina: inviato speciale della Cina inizia da Kiev missione diplomatica in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato nel 1953 nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, Li si è laureato all’Università di lingue straniere di Pechino, iniziando la carriera diplomatica nel 1975. Dal 1997 ha prestato servizio per tre anni come ambasciatore in Kazakhstan, per poi essere nominato nel 1999 direttore generale del dipartimento dell’Europa Orientale dell’Asia Centrale presso il ministero degli Affari esteri. Nel 2009 è stato selezionato dall’ex presidente Hu Jintao come titolare della diplomazia cinese in Russia, dedicandosi al rafforzamento del partenariato strategico globale tra i due Paesi. Nei dieci anni del suo mandato a Mosca, Li ha proposto una maggiore interconnessione con la Russia soprattutto lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e nell’ambito dell’Unione economica eurasiatica (Eaeu), l’organizzazione che comprende anche Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Kirghizistan. Per il lavoro svolto a promozione dei legami bilaterali, il diplomatico è stato insignito a maggio 2019 dell’Ordine dell'amicizia, terminando l’incarico due mesi dopo e tornando in Cina in veste di rappresentante speciale del governo per gli Affari eurasiatici. (Cip)