Comunali: urne aperte fino alle 15, nel Lazio ieri affluenza al 45,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è assestata al 45,91 per cento, alle 23 di ieri, l'affluenza nelle 585 sezioni elettorali del Lazio dove si vota per il rinnovo di 47 giunte comunali. Alla scorsa tornata elettorale la partecipazione alle urne, alla stessa ora, era al 58,17 per cento. Si è pertanto registrato un calo di circa 13 punti percentuali. Il dato delle 23 di ieri è inferiore anche alla media nazionale del 46,39 per cento. Nella giornata di ieri alle 19 l'affluenza è stata pari al 36,52 per cento, inferiore alla media nazionale del 37,36 per cento, e in calo anche rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata elettorale precedente, che era del 43,59 per cento. Nella mattinata, alle 12, la partecipazione alle urne era stata del 13,93 per cento, in calo rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente, che era del 19,25 per cento. (segue) (Rer)