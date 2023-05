Comunali: urne aperte fino alle 15, nel Lazio ieri affluenza al 45,9 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le urne tuttavia sono aperte anche oggi, dalle 7 alle 15, ora in cui inizierà lo spoglio elettorale. Sono oltre 560 mila gli aventi diritto al voto nel Lazio. Il Comune più grande, e unico capoluogo di provincia al voto, è Latina. Nella provincia pontina ci sono altri sette Comuni chiamati alle urne: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga, Terracina, Sonnino. Sono 17 le città in cui si vota in provincia di Roma: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di Papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Segni, Valmontone, Velletri. (segue) (Rer)