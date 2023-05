Comunali: urne aperte fino alle 15, nel Lazio ieri affluenza al 45,9 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14 i Comuni alle urne in provincia di Frosinone: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia. Si vota anche in quattro Comuni della provincia di Rieti (Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda, Varco Sabino) e altrettanti della provincia di Viterbo (Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello). Dei 47 Comuni al voto sono 12 quelli con oltre 15 mila abitanti e per cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio per il 26 e 27 maggio: Latina (128 mila abitanti), Fiumicino (80 mila abitanti), Aprilia (74 mila abitanti), Pomezia (64 mila abitanti), Velletri (52 mila abitanti), Terracina (44 mila abitanti), Anagni (21 mila abitanti), Ferentino (20 mila abitanti), Rocca di Papa (17 mila abitanti), San Cesareo (16 mila abitanti), Santa Marinella (18 mila abitanti), Valmontone (15 mila abitanti). (Rer)