Amministrative: urne aperte fino alle 15, alle 23 registrata un’affluenza del 46,39 per cento

- Secondo giorno di voto per le elezioni amministrative in 595 Comuni italiani, con le urne aperte oggi dalle ore 7 fino alle ore 15. Subito dopo, inizierà lo spoglio delle schede. L’affluenza alle ore 23 – secondo i dati diffusi sul sito del Viminale – si è attestata al 46,39 per cento, in calo rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente, che era del 59,89 per cento. Sono chiamati al voto oltre 4,5 milioni di elettori. (Rin)