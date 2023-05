© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi in Francia sarà reintgrato sul posto di lavoro il personale sanitario non vaccinato contro il coronavirus, che era stato in precedenza sospeso. È quanto si legge in un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La sospensione di tutti coloro che lavorano in strutture sanitarie come ospedali o case di riposo senza essere vaccinati contro il Covid-19 era scattata nell'agosto del 2021.(Frp)