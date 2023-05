Migranti: Braverman, Regno Unito troppo "dipendente" da manodopera straniera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve ridurre l'immigrazione netta prima delle prossime elezioni perché il Regno Unito è diventato troppo "dipendente" dalla manodopera straniera. È quanto si prevede dirà la ministra dell'Interno Suella Braverman nel discorso odierno in Parlamento, mentre si discuterà della proposta di legge contro l'immigrazione illegale. Come riporta il quotidiano "The Times", Braverman dirà che non c'è "nessuna buona ragione" per cui i lavoratori britannici non possano essere formati per colmare le carenze in settori specifici, e avvertirà che il Regno Unito rischia di "dimenticare come fare le cose per noi stessi" se l'immigrazione annuale netta nel Paese resterà sui livelli attuali, con centinaia di migliaia di nuovi arrivi. (Rel)