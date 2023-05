Energia: +50 per cento di profitti per la compagnia saudita Arab Drilling Company

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023, la compagnia saudita Arab Drilling Company ha ottenuto profitti per 141 milioni di rial, pari a 37,6 milioni di dollari, registrando un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che, nel primo trimestre del 2022, i profitti ammontavano a 94 milioni di rial (25,6 milioni di dollari). Tuttavia, la crescita è stata inferiore alle aspettative, secondo le quali nel primo trimestre di quest’anno i profitti della Arab Drilling Company sarebbero stati di 157 milioni di rial (41,86 milioni di dollari). Su base trimestrale, non dimeno, la crescita è stata del 2,92 per cento, dal momento che nel trimestre precedente i profitti ammontavano a 137 milioni di rial (36,53 milioni di dollari). (Res)