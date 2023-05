Imprese: Uruguay, a Telefonica e America Movil assegnate frequenze 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Telefonica e la messicana America Movil si spartiranno le frequenze 5G dell'Uruguay per diventare gli unici due offerenti e vincitori delle risorse radio che daranno forma al futuro delle telecomunicazioni nel Paese latinoamericano. Come riferisce il quotidiano "El Economista", attraverso i rispettivi marchi, Movistar e Claro, ciascuno degli operatori si è aggiudicato un blocco di 100 MHz della banda 3,5 GHz in cambio di poco più di 25,6 milioni di euro ciascuno. I termini di riferimento prevedono una durata di 25 anni per i diritti d'uso delle frequenze, con la possibilità di rinnovare i diritti d'uso alla loro scadenza. I due operatori potranno spalmare il pagamento delle frequenze su quattro rate: il 25 per cento dell'importo entro 30 giorni dall'assegnazione, il 50 per cento entro 12 mesi, il 12,5 per cento entro 24 mesi e il restante 12,5 per cento entro 36 mesi, fino a maggio 2026. (Spm)