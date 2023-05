Banche: Unicredit rispetta requisiti Mrel fissati dalle Autorità di risoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit rispetta i requisiti Mrel fissati dalle Autorità di risoluzione. Come riferito in una nota, a seguito delle comunicazioni ricevute dal Comitato di risoluzione unico e da Banca d'Italia, a Unicredit su base consolidata si applicano i seguenti requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili: Mrel intermedio vincolante confermato pari a 20,73 per cento delle attività ponderate per il rischio (Rwa) - a cui sommare il Requisito Combinato di Riserva di Capitale (Cbr) e 5,90 per cento della leva finanziaria (Lre). Il Mrel intermedio vincolante subordinato - ovvero da soddisfarsi con strumenti subordinati - è confermato pari a 11,79 per cento degli Rwa - a cui sommare il Cbr; e 5,68% per cento della Lre. A partire dal primo gennaio 2024, il Mrel applicabile su base consolidata diventerà “fully loaded” e sarà pari a 22,13 per cento degli Rwa - a cui andrà sommato il Cbr applicabile a quella data e 6,02 per cento della Lre. Il requisito di Mrel subordinato sarà pari a 15,36 per cento degli Rwa - a cui andrà sommato il Cbr applicabile a quella data - e 6,02 per cento della Lre. I requisiti di subordinazione considerano il beneficio della cosiddetta “senior allowance”, ovvero la possibilità di soddisfare parte del requisito con strumenti senior (non subordinati). Al 31 marzo 2023 Unicredit superava ampiamente suddetti requisiti, con coefficienti Mrel pari a 30,90 per cento degli Rwa e 9,34 per cento della Lre. I coefficienti di Mrel subordinato a fine marzo 2023 erano pari a 23,83 per cento degli Rwa e 7,21 per cento della Lre. (Com)