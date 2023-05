Croazia: forti piogge e allagamenti nella regione di Zara, evacuata parte della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forti e incessanti piogge stanno causando problemi da giorni nella regione di Zara, in Croazia. Il fiume Zrmanja vicino a Obrovacco ha superato il livello storico ed è straripato. Molte strade nella cittadina di Gracac sono sommerse dall'acqua e sono state chiuse. Parte della popolazione è stata evacuata. Molti edifici sono stati allagati, le proprietà e gli scantinati sono sommersi. Per tutta la notte, i membri dell'Unità di intervento della protezione civile di Fiume e Spalato insieme alla popolazione locale hanno, con sacchi di sabbia, eretto un muro di protezione per difendere parti della città dall'alluvione. La protezione civile ha dichiarato lo stato d'emergenza. I danni maggiori riguardano le aree agricole. Secondo la stampa locale, nella mattinata la situazione nella zona di Gracac si è stabilizzata. Vigili del fuoco, membri della protezione civile e della Croce rossa sono sul posto per fornire assistenza alla popolazione.(Seb)