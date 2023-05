Ucraina-Francia: presidenza Kiev, discussione tra Zelensky e Macron centrata su aiuti militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, i due presidenti hanno discusso le questioni di cooperazione per l'attuazione efficace della formula di pace ucraina del mondo. Zelensky ha espresso l'impegno di attirare al prossimo vertice mondiale per la pace, che si terrà quest'anno, il maggior numero possibile di Paesi. Zelensky e Macron hanno inoltre discusso il sostegno della Francia all'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina. Il capo dello Stato ucraino ha sottolineato che il suo Paese si aspetta decisioni politiche concrete del vertice Nato di Vilnius per quanto riguarda l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza. (Kiu)