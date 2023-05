Lavoro: Cgil Roma, quasi 40 per cento residenti in soglia povertà ma ripresa reddito complessivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi il 40 per cento dei romani vive in povertà con redditi da zero a 15 mila euro l'anno. I romani hanno recuperato il reddito perso durante la pandemia ma resta ampio il divario tra la percentuale di popolazione che vanta redditi alti e quella che vive sulla soglia della povertà. La Cgil di Roma e del Lazio, ha preso in esame le dichiarazioni al fisco registrate dal ministero dell'economia tra il 2010 e il 2021, e ha evidenziato che nella Capitale il 28 per cento della persone vive con guadagni che vanno da zero a 10 mila euro l'anno e l'11 per cento sopravvive con somme fino a 15 mila euro l'anno. Il reddito medio complessivo è di 27.816,03 euro, tuttavia i contribuenti che dichiarano redditi da pensione o da lavoro dipendente sono sotto la media. "Guardando la suddivisione per fasce di reddito e la distribuzione del reddito nel territorio c’è un aumento della polarizzazione delle disuguaglianze", spiega in una nota il segretario della Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola. (segue) (Rer)