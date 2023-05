Lavoro: Cgil Roma, quasi 40 per cento residenti in soglia povertà ma ripresa reddito complessivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In povertà vive una fetta ampia di popolazione, il 39 per cento, ma il dato è stabile rispetto agli anni precedenti. Un 10 per cento vanta redditi dai 55 mila agli oltre 120 mila euro l'anno. E se il guadagno complessivo dei romani, rispetto al periodo della pandemia, è più alto e arriva a 53,6 miliardi con lo stipendio medio in crescita, c'è una fascia ampia, pari al 52 per cento dei residenti, che vive con guadagni che vanno dai 15 mila ai 55 mila euro l'anno. "Le aree con redditi più alti della Capitale sono i quartieri Trieste, Parioli, Monte Mario, Ottavia, Salario, Africano, Trionfale e Balduina. Al contrario la concentrazione di redditi più bassi sono le Torri, Borghesiana, Castelverde, Ponte di Nona, Massimina, Montespaccato - sottolinea Di Cola -. E guardando la suddivisione per fasce di reddito e la distribuzione del reddito nel territorio c’è un aumento della polarizzazione delle disuguaglianze: mentre c’è una parte importante della città che vive una forte condizione di disagio non vede migliorare la propria condizione, la parte più ricca diventa ancora più ricca". (segue) (Rer)