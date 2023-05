Lavoro: Cgil Roma, quasi 40 per cento residenti in soglia povertà ma ripresa reddito complessivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 1,93 milioni i cittadini romani che nel 2022 hanno dichiarato i redditi prodotti nel 2021, un numero in diminuzione rispetto alla situazione pre covid, rispetto al 2019 il numero è calato di 15 mila contribuenti ma guardando ai dati si nota un trend negativo a partire dal 2016. Complice della riduzione anche le addizionali comunali che spingono le persone a spostarsi in comuni limitrofi, dove il costo della vita è anche inferiore - precisa il segretario della Cgil di Roma e Lazio -. I redditi da lavoro dipendente salgono dopo la contrazione della pandemia ma restano fermi ai livelli del 2012, la differenza è di 10 euro in più su base annua. La media attuale è di 26.441 euro. Rispetto a Milano i contribuenti i redditi da lavoro dipendente sono più bassi di 8.500 euro. Il gap si è allargato, nel 2011 era di 5.000 euro. Rimane stabile al 39 per cento il numero di contribuenti della Capitale che dichiara fino a 15.000 euro l’anno, un dato pressoché invariato dal 2010 a oggi", conclude Di Cola. (Rer)