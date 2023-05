Tunisia-Italia: ministro Piantedosi atteso nelle prossime ore a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è atteso nelle prossime ore in Tunisia, a circa quattro mesi dalla visita svolta nel gennaio scorso insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. La missione giunge mentre il Paese nordafricano è tuttora alle prese con almeno due gravi fattori di instabilità: flussi migratori in aumento; crisi economica e rischio default. E’ un problema anzitutto per l’Italia, il Paese europeo più vicino alle coste tunisine, ma anche per l’Unione europea che, dopo la Libia, rischia di trovarsi alle porte di casa un altro Stato fallito. In una telefonata avuta il mese scorso con l’omologo tunisino, Kamel Feki, Piantedosi aveva espresso preoccupazione per il crescente numero di immigrati irregolari giunti sulle coste italiane durante il primo trimestre dell'anno in corso. In effetti, secondo i dati del Viminale visti da "Agenzia Nova", almeno 24.383 persone sono arrivate sulle coste italiane dalle spiagge tunisine da inizio anno fino al 2 maggio, più di 200 sbarcati al giorno, un incremento di oltre il 1.000 per cento rispetto ai 2.201 arrivi dello stesso periodo dello scorso anno: siamo ben oltre la metà dei 32.101 sbarchi complessivi dalla rotta tunisina dell’intero 2022.(Tut)