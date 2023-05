Germania: la ministra degli Esteri Baerbock da oggi in visita in Arabia Saudita e Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è partita oggi da Berlino per una visita in Arabia Saudita e Qatar, che terminerà il 17 maggio. A Gedda, l'esponente del governo federale verrà ricevuta dal ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Fahran al Saud. Secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri tedesco, i colloqui si concentreranno sui rapporti tra Germania e Arabia Saudita e sulle crisi regionali. Al riguardo, il dicastero evidenzia che “alla luce delle numerose sfide nella regione, a partire dalla crisi acuta in Sudan, dai conflitti di lunga data in Siria e Yemen e dalla presa del potere dei talebani in Afghanistan, un dialogo resiliente con i partner del Golfo è essenziale per la Germania e l'Europa”. Secondo Baerbock, il Golfo è “un polo geopolitico tra Asia, Africa ed Europa, con influenza ben oltre la penisola arabica”. (segue) (Geb)