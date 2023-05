Germania: la ministra degli Esteri Baerbock da oggi in visita in Arabia Saudita e Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri tedesco aggiunge che l'impegno regionale dell'Arabia Saudita è stato recentemente dimostrato in Sudan, con Riad che ha mediato tra le parti in conflitto con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco rapido e ha svolto un ruolo cruciale nell'evacuazione di migliaia di persone. A Gedda, Baerbock incontrerà degli artisti in un centro culturale perché “ascoltare le voci della società civile in Arabia Saudita è importante”, in quanto rappresentano “un motore fondamentale per il cambiamento della società locale”. Al riguardo, il dicastero guidato dall'esponente dei Verdi sottolinea che “la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita rimane molto difficile”. Al riguardo, Baerbock ha affermato: “In Arabia Saudita, molti giovani sono stati incoraggiati dai primi passi verso l'apertura della società. Per me è quindi naturale che una società che vuole essere un modello per un'intera regione ascolti anche la voce delle sue donne, online e offline”. (segue) (Geb)