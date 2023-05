Germania: la ministra degli Esteri Baerbock da oggi in visita in Arabia Saudita e Qatar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gedda, la ministra degli Esteri tedesca incontrerà anche l'omologo dello Yemen, Ahmed Awad bin Mubarak, e il coordinatore delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari in questo Paese, David Gressly. Secondo il ministero degli Esteri tedesco, “è urgentemente necessaria una soluzione duratura” della guerra civile in Yemen ai fini di “un miglioramento permanente della situazione” per la sua popolazione. Secondo Baerbock, il fatto che l'Arabia Saudita stia optando per colloqui con gli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti appoggiati dall'Iran, è “il giusto primo passo” e “soltanto una soluzione politica può porre fine alle incredibili sofferenze del popolo dello Yemen”. Da Gedda, la titolare della diplomazia di Berlino si recherà a Doha per incontrare il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, con cui discuterà di questioni regionali e delle relazioni tra i rispettivi Paesi. Altro tema all'ordine del giorno sarà la normalizzazione dei rapporti con la Siria a cui puntano gli Stati arabi, che la Germania ritiene debba essere legata a “chiare condizioni” a fronte della “repressione” attuata dal “regime” del presidente del Paese. Bashar al Assad. Baerbock incontrerà. Infine, rappresentanti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) per discutere dei diritti dei lavoratori in Qatar, questione messa in luce “soprattutto” dai Campionati mondiali di calcio, tenuti in questo Stato da 20 novembre al 18 dicembre 2022. (Geb)