Regno Unito: leader laborista Starmer chiede elezioni generali anticipate

- Le famiglie britanniche in difficoltà non possono permettersi un altro giorno di questo governo conservatore. Lo ha dichiarato il leader laborista Keir Starmer al quotidiano "Daily Mirror", chiedendo l'anticipazione delle elezioni generali. Starmer ha criticato la mancanza di "qualsiasi crescita significativa per 13 anni" con i Tories al governo, che hanno lasciato il Paese "in rovina", e ha affermato che i cittadini "certamente non possono permettersi che Rishi Sunak si aggrappi al potere finché lo vorrà". Starmer, che secondo i sondaggi è destinato a diventare il prossimo primo ministro britannico, ha dichiarato: "Il problema non è solo l'economia. Il servizio sanitario nazionale è distrutto, così come il sistema di giustizia penale. Non c'è quasi nulla che non sia a pezzi in questo Paese". "La gente non può permettersi un giorno, una settimana o un mese in più di tutto questo", ha aggiunto Starmer. (Rel)